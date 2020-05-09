«Каждому погибшему города». К Вечному огню в Сергиевом Посаде возложили 15 тысяч гвоздик

Ковер из 15 тысяч гвоздик появился у Мемориала славы в Сергиевом Посаде. Депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава городского округа Михаил Токарев посвятили их каждому погибшему жителю Сергиева Посада.

Сергей Пахомов опубликовал видео того, как они вместе с Михаилом Токаревым позаботились, чтобы места памяти были украшены цветами. Он отметил, что из-за введенных ограничений не каждый сможет возложить цветы 9 мая, но для всех важно, чтобы они были.

«Мишин дед прошел всю войну, но не дожил до сегодняшнего дня, мой — погиб на Курской дуге. По одному цветочку мы положили сегодня для них. Остальные 15 тысяч красных гвоздик — каждому погибшему в той войне сергиевопосадцу. Это от всех нас с вами», — написал Пахомов.

Депутат подчеркнул, что мемориал в Сергиевом Посаде никогда не был без цветов и не будет.

Обычно землю вокруг мемориала Вечного огня покрывают цветами простые жители Сергиева Посада и участники шествия «Бессмертный полк».

Из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия по случаю 75-летия Победы отменили, но многие из них пройдут дистанционно.