Общество 01 февраля 2023, 05:35 Каждому пятому россиянину пришлось долго искать работу после увольнения — опрос Опрос: каждому пятому россиянину пришлось долго искать работу после увольнения Unsplash

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Специалисты провели опрос среди россиян и выяснили, что с долгим поиском работы после увольнения пришлось столкнуться каждому пятому. Результаты исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра «Зарплаты.ру» привел ТАСС.

Согласно опросу, долго искать новое место работы после ухода с предыдущего пришлось каждому пятому россиянину. Еще 10% респондентов признались, что из-за неуверенности им было трудно описать свой релевантный опыт во время собеседования. При этом у большинства соискателей (69%) проблем с трудоустройством не возникло.

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Как отметили специалисты, в течение 2022 года работу поменял каждый пятый участник опроса. Еще 30% россиян ушли от одного работодателя к другому от полутора до трех лет назад, в 52% — более трех лет назад.

Большинство респондентов заявили, что писали заявление по собственному желанию. Каждый пятый опрошенный уходил с работы по решению сторон. Сокращение штата привело к увольнению 14% участников исследования, а 11% перестали трудиться в связи с завершением действия договора. По инициативе работодателя уволили 8% россиян.