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    12 февраля 2022, 09:12

    Каждому десятому россиянину стало «ужасно некомфортно» дома в пандемию

    «Мармакс»: недовольны своей квартирой в пандемию оказались 54% россиян

    Александр Блинов

    Изменить условия проживания в пандемию хотели бы более половины россиян. Каждый десятый признался, что чувствовал себя ужасно некомфортно. Об этом со ссылкой на результаты опроса компании «Мармакс» написал ТАСС.

    Каждому десятому россиянину стало «ужасно некомфортно» дома в пандемию

    Аналитики опросили собственников жилья в крупнейших городах России о том, как изменилось их отношение к своим квартирам в пандемию. И 54% признались, что оказались недовольны жилищными условиями. Причем 10% опрошенных было «ужасно некомфортно». Остальные 46% сказали, что чувствовали себя абсолютно комфортно.

    Россияне в основном задумывались о смене жилья из-за нехватки личного пространства. Такой ответ дали 37% опрошенных. О том, что им не хватает балкона или террасы, заявили 27%. В продуманном зонировании помещения нуждаются 19%. А 17% нужен рабочий кабинет.

    Основными недостатками многоквартирных домов назвали отсутствие благоустроенных дворов для прогулок, отсутствие охраны и дефицит инфраструктуры.

    Среди опрошенных большинство проживает в двухкомнатных квартирах (49%). В «однушках» живут 32%, в «трешках» — 17%. У остальных больше трех комнат. Для половины опрошенных оптимальным вариантом является трехкомнатная квартира.

    О смене жилья с начала пандемии задумывались 73% опрошенных. Из них 30% купили или поменяли квартиру.

    Ранее почти 50% россиян признались в наличии романтических отношений на работе.