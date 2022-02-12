Каждому десятому россиянину стало «ужасно некомфортно» дома в пандемию

Изменить условия проживания в пандемию хотели бы более половины россиян. Каждый десятый признался, что чувствовал себя ужасно некомфортно. Об этом со ссылкой на результаты опроса компании «Мармакс» написал ТАСС.

Аналитики опросили собственников жилья в крупнейших городах России о том, как изменилось их отношение к своим квартирам в пандемию. И 54% признались, что оказались недовольны жилищными условиями. Причем 10% опрошенных было «ужасно некомфортно». Остальные 46% сказали, что чувствовали себя абсолютно комфортно.

Россияне в основном задумывались о смене жилья из-за нехватки личного пространства. Такой ответ дали 37% опрошенных. О том, что им не хватает балкона или террасы, заявили 27%. В продуманном зонировании помещения нуждаются 19%. А 17% нужен рабочий кабинет.

Основными недостатками многоквартирных домов назвали отсутствие благоустроенных дворов для прогулок, отсутствие охраны и дефицит инфраструктуры.

Среди опрошенных большинство проживает в двухкомнатных квартирах (49%). В «однушках» живут 32%, в «трешках» — 17%. У остальных больше трех комнат. Для половины опрошенных оптимальным вариантом является трехкомнатная квартира.

О смене жилья с начала пандемии задумывались 73% опрошенных. Из них 30% купили или поменяли квартиру.

Ранее почти 50% россиян признались в наличии романтических отношений на работе.