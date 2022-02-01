Современные собачьи площадки появятся в каждом районе Москвы

В рамках проекта «Питомцы в Москве» в каждом районе столицы появятся современные площадки для собак, чтобы создать комфортные условия для местных жителей и владельцев собак. Об этом написало «Утро.ру».

Кинолог Вячеслав Забелин заметил, что в Москве много собачников, а мест для выгула животных практически нет. Он обратил внимание на то, что старые площадки многие засыпают песком. По его мнению, это неправильно, поскольку собаки становятся грязными.

«Хозяева неохотно идут на такие площадки, особенно у кого длинношерстные собаки, потому что они понимают: потом собаку мыть. И даже после мытья песок все равно будет сыпаться несколько дней», — отметил Забелин.

Член Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов напомнил, что Москва вкладывает большие деньги в создание специальной инфраструктуры для хозяев домашних животных.

«В этом смысле Москва — единственный город в России, где это делается системно и динамично. Другие города должны брать с нее пример», — подчеркнул парламентарий.