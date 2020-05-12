    12 мая 2020, 16:52

    Каждого третьего пациента с коронавирусом госпитализировали в России

    Анатолий Минкин

    Практически каждый третий пациент с выявленным коронавирусом попадает в больницу на лечение. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
    Каждого третьего пациента с коронавирусом госпитализировали в России

    По словам главы ведомства, количество госпитализированных от общего числа зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом составляет 28,4%.

    «Это люди, которым показана госпитализация по решению лечащего врача. Во всех остальных случаях люди находятся дома», — подчеркнула Попова и уточнила, что у 41% пациентов заболевание протекает без каких-либо симптомов.

    Глава Роспотребнадзора уточнила, что среди заболевших равное количество мужчин и женщин, но в последние три недели увеличилась доля детей в возрасте до 17 лет с 5 до 7%.

    По данным на 12 мая в России выявили 232 243 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки возбудитель выявили у 10 899 человек. Врачи вылечили 43 512 пациентов, но для 2116 человек болезнь закончилась смертельным исходом.