Каждого третьего пациента с коронавирусом госпитализировали в России

По словам главы ведомства, количество госпитализированных от общего числа зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом составляет 28,4%.

«Это люди, которым показана госпитализация по решению лечащего врача. Во всех остальных случаях люди находятся дома», — подчеркнула Попова и уточнила, что у 41% пациентов заболевание протекает без каких-либо симптомов.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что среди заболевших равное количество мужчин и женщин, но в последние три недели увеличилась доля детей в возрасте до 17 лет с 5 до 7%.

По данным на 12 мая в России выявили 232 243 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки возбудитель выявили у 10 899 человек. Врачи вылечили 43 512 пациентов, но для 2116 человек болезнь закончилась смертельным исходом.