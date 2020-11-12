Каждая вторая управляющая компания решила скрыть доходы от граждан

Управляющие компании должны размещать информацию о своей работе в системе ГИС ЖКХ. Но специалисты Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) выяснили, что каждая вторая скрывает от россиян доходы и расходы.

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства начала работать в России в 2016 году, пишет газета «Известия». Управляющие компании должны размещать в системе информацию о своей работе, чтобы ее могли видеть граждане. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы.

РАСК при участии ОНФ изучил размещенные в системе данные более 18 тысяч УК, имеющих лицензии. Проверка показала, что ни одна управляющая компания не указала площади домов в своем управлении. Также не было данных о задолженности перед ресурсоснабжающими организациями (РСО). Каждая вторая УК не стала предоставлять информацию о своих доходах и расходах. При этом каждая пятая компания решила не вносить количество своего персонала.

По словам гендиректора РАСК Николая Алексеенко, УК нарушают закон, как жители не могут узнать всю информацию о деятельности компании. Эту проблему он назвал большой и довольно застарелой.