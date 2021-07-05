Каждая шестая ярмарка Москвы из проверенных попалась на нарушении антиковидных мер

Столичный Роспотребнадзор проверил ярмарки выходного дня в Москве на соблюдение антиковидных мер. Нарушения выявили на девяти площадках из 56.

Данные проведенной 3–4 июля проверки в административных округах опубликовало столичное управление ведомства.

«Специалистами <…> были проведены мониторинговые проверки 56 ярмарок выходного дня. В ходе обследований установлено, что на большинстве проверенных объектов противоэпидемические мероприятия выполнялись», — заметили в Роспотребнадзоре.

Тем не менее на девяти ярмарках в Юго-Восточном, Южном, Западном, Центральном округах и в Новой Москве обнаружили нарушения санитарно-эпидемических требований. Самым распространенным оказалось отсутствие контроля за ношением масок и перчаток покупателями.

На четырех рынках продавцы работали без средств индивидуальной защиты. На трех не контролировалось соблюдение социальной дистанции, периодичность уборки и дезинфекции контактных поверхностей.

В Роспотребнадзоре указали на единичные нарушения в приготовлении дезрастворов и отсутствие антисептиков в туалетах. Комплексных нарушений на ярмарках не нашли, а часть из них устранили прямо во время проверок.