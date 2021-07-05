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    05 июля 2021, 22:45

    Каждая шестая ярмарка Москвы из проверенных попалась на нарушении антиковидных мер

    Александра Ломейко

    Столичный Роспотребнадзор проверил ярмарки выходного дня в Москве на соблюдение антиковидных мер. Нарушения выявили на девяти площадках из 56.

    Данные проведенной 3–4 июля проверки в административных округах опубликовало столичное управление ведомства.

    «Специалистами <…> были проведены мониторинговые проверки 56 ярмарок выходного дня. В ходе обследований установлено, что на большинстве проверенных объектов противоэпидемические мероприятия выполнялись», — заметили в Роспотребнадзоре.

    Тем не менее на девяти ярмарках в Юго-Восточном, Южном, Западном, Центральном округах и в Новой Москве обнаружили нарушения санитарно-эпидемических требований. Самым распространенным оказалось отсутствие контроля за ношением масок и перчаток покупателями.

    На четырех рынках продавцы работали без средств индивидуальной защиты. На трех не контролировалось соблюдение социальной дистанции, периодичность уборки и дезинфекции контактных поверхностей.

    В Роспотребнадзоре указали на единичные нарушения в приготовлении дезрастворов и отсутствие антисептиков в туалетах. Комплексных нарушений на ярмарках не нашли, а часть из них устранили прямо во время проверок.