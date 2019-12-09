Каждая четвертая компания России поднимет зарплаты в 2020 году

По данным специалистов портала, повышать зарплаты в 2020 году не планируют 35% российских компаний. В 2019 году таких работодателей было 56%. Таким образом руководство четверти отечественных компаний намерено бороться за кадры.

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«Количество работодателей, которые не готовы увеличивать зарплаты работников, в этом году резко снизилось. Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры», — приводит РБК слова заместителя генерального директора «Работы.ру» Александра Ветеркова.

Он заявил, что для руководства компаний стало очевидно, что поиск новых сотрудников обходится гораздо дороже, чем денежная стимуляция существующих.

Платформа провела в августе 2019 года опрос и выяснила, что в течение года до этого момента зарплату не повысили 88% россиян. 86% респондентов заявили, что недовольны размером оплаты своего труда.