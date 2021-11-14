Ведущий шоу «Орел и решка» Тимур Родригез спрятал бутылку с 100 долларами в одном из пней в березовой роще в жилом массиве Дербышки в Казани. Местные жители отправились на поиски купюры и выкорчевали там все пни. Об этом сообщил Telegram-канал «Казанские ведомости».

Очередной выпуск шоу про путешествия вышел в телеэфир в субботу, 13 ноября. Самые догадливые посмотрели его в интернете сразу после трансляции на Дальнем Востоке и отправились на поиски стодолларовой бумажки в ночь с пятницы на субботу, сразу после работы.

«Недавно мне сказали, что будет выпуск в эту субботу. Мы посмотрели, с детьми решили поехать, попытать удачу, но не вышло», — рассказала каналу одна из участниц поиска.

По данным «Казанских ведомостей», желающие получить 100 долларов выкорчевали в округе все пни с корнем.

В августе к команде «Орла и решки» присоединилась звезда фильма «Географ глобус пропил» Анфиса Черных. Она поделилась, что всегда хотела попробовать свои силы в этом проекте.