Казанцам грозят штрафы за простой транспорта из-за скандалов с QR-кодами

Жителей Казани, которые будут тормозить работу городского транспорта из-за возни с QR-кодами о вакцинации, ждут иски об убытках от предприятий-перевозчиков. Об этом в разговоре с «360» предупредил юрист Михаил Салкин.

«Могут с иском выйти об убытках. <…> Это гражданские иски, это в суд нужно будет идти», — объяснил Салкин и добавил, что перевозчики будут рассчитывать потери о простое по своим коэффициентам.

Адвокат Алексей Скляренко рассказал, что с исками будут обращаться к конкретному человеку, из-за которого транспорт будет простаивать. Он отметил, что предприятия могут включать в сумму потерь от задержки работы стоимость топлива, которое будут жечь автобусы во время вынужденных стоянок.

Ранее Метроэлектротранс Казани сообщил, что жители города, которые попытаются воспользоваться транспортом без QR-кода о вакцинации от коронавируса, понесут ответственность за простой.

Власти Татарстана с 22 ноября ввели в регионе жесткие ковидные меры, в числе которых запрет на поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах для непривитых. В первый день действия санитарного ограничения в Казани произошел транспортный коллапс: проверяющие высадили на улицу несколько сотен пассажиров, люди устроили несколько стычек с контролерами, а таксисты резко взвинтили цены.