Казанскую школу № 175 откроют к началу учебного года

Казанскую гимназию № 175, в которой произошла стрельба, планируют отремонтировать и открыть к началу учебного года. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова, сообщил ТАСС.

Власти республики намерены завершить капитальный ремонт в казанской школе в течение лета. Учреждение будет полностью обновлено. Поменяется внутреннее устройство школы, частично функционал, расположение некоторых кабинетов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу, чтобы школа после ремонта была не просто новая по ощущениям, но и по функционалу и восприятию. Сейчас в том числе рассматривают вопрос о возможном строительстве бассейна.

«Открытие обновленной школы, конечно, планируем в начале учебного года», — сообщили в пресс-службе главы республики.

При нападении на школу, которое было совершено 11 мая, было задействовано взрывное устройство, в результате здание получило серьезные повреждения. Средства на капремонт школы будут выделены из регионального бюджета.

По обвинению в стрельбе в казанской школе задержали ее бывшего ученика, 19-летнего Ильназа Галявиева. Жертвами атаки стали девять человек, в том числе семеро детей. Одного из одноклассников Галявиева собираются проверить на детекторе лжи. Следователи считают, что он мог знать о планировавшемся нападении.