Казанского стрелка признали невменяемым

Экспертиза института Сербского признала Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую гимназию, невменяемым. Об этом сообщила газета — официальный орган ОНК.

Молодой человек 11 мая напал на школу №175 в Казани. Жертвой атаки стали девять человек: семь детей и две учительницы. Галявиева арестовали и поместили в СИЗО, позже перевезли в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Врачи пришли к выводу, что в момент совершения преступления Галявиев был невменяемым. Если бы эксперты пришли к обратному выводу, стрелку грозило бы пожизненное заключение.

В ходе расследования дела о бойне в гимназии следователи установили, что молодой человек несколько лет страдал от сильных головных болей и у него имеется заболевание мозга. Родители Галявиева утверждали, что в последние полгода перед нападением на гимназию сын стал агрессивным, между ними участились скандалы. Вскоре он стал жить отдельно.

Сам стрелок на заседании суда, который отправил его в СИЗО, заявил, что выбрал для нападения именно эту школу, потому что учился в ней и знал расположение кабинетов и в общем представлял план здания. Свою вину он признал.

По данным газеты ОНК, в начале июня молодой человек попытался убить себя в следственном изоляторе. У него зафиксировали ушибы мягких тканей, отек и подкожную гематому.