Казанский зоопарк извинился за фото африканца на стенде с животными

Интерактивный стенд с африканскими животными появился в казанском зоопарке. Вместе со львом и жирафом там было фото темнокожего человека. Такой «креатив» многие назвали расизмом, но снимок уже убрали. В зоосаде объяснили, что не хотели никого оскорбить.

«Сегодня утром стенд был изменен», — сказал представитель зоопарка «Река Замбези» РИА «Новости».

Он добавил, что интерактивный стенд «Взгляд Африки» установили в первую очередь для детей. Малыши должны были по глазам угадать, кому они принадлежат. Таким образом сотрудники зоопарка хотели показать многообразие живой природы, а человек является ее неотъемлемой частью.

«Этот прием не является оригинальной находкой казанского зоопарка и распространен с разными вариациями во многих зоопарках мира. Дирекция зоопарка не намеревалась задеть чьи-то чувства или кого-то оскорбить и сожалеет о том, что стенд вызвал такую реакцию», — объяснили в зоосаде.

Бурные обсуждения вокруг стенда начались после того, как посетители начали снимать на видео «Взгляд Африки» и выкладывать в соцсети. На стенде они нашли глаз человека, под которым было фото темнокожего африканского жителя.

Некоторые написали, что ничего страшного не произошло, но многие назвали идею расистской.