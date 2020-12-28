Казанский цирк организовал фотосессию с хищниками, оградив их от людей одной ленточкой. Видео

Казанский цирк провел небезопасную фотоссесию посетителей с дикими животными. Людей от тигров отделала лишь атласная ленточка. В соцсетях уже разгорелись споры о том, допустима ли такая организация.

Однако самих зрителей это не смутило. Вокруг зверей скопилось несколько десятков людей. Пользователи социальных сетей начали делиться снимками и видео с места зрелищного представления.

На фото, опубликованном на странице tifennylife в Instаgrаm, видно, что рядом с тигром фотографируются дети, однако рядом стоит дрессировщик и держит ситуацию под контролем.

На другом видео можно разглядеть, что огромную толпу из желающих отделяет одинокая красная ленточка, которая больше похожа на формальность, нежели на эффективный способ защиты. Также видно, что животные иногда скалились. Спровоцировать на агрессивное поведение животных могло все что угодно. Например, бесконечная вспышка от камер или плач детей.

«От такого хищника можно что угодно ожидать, в любой момент может что-то замкнуть и он может напасть… А фоткаются дети…», — написала пользовательница в комментариях под видео.

Кто-то отметил, что хищные животные опасны даже в клетках, а тем более без каких либо ограждений. Руководство цирка пока никак не прокомментировало эту ситуацию.