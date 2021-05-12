Подросток, который устроил стрельбу в казанской школе №175, рос в благополучной семье. У родителей была возможность оплачивать его учебу в престижном вузе, но нормальных отношений не было, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Омбудсмен отметила, что Ильназ Галявиев недавно съехал от родителей и стал жить в отдельной квартире.

«То есть с финансовой точки зрения семья благополучная, но на уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком [не было]», — пояснила она в YouTube-канала «Соловьев Live».

Причиной того, что юноша стал жить один, по словам Волынец, стал системный затяжной конфликт. В последнее время родители даже не понимали, что с ним происходит, добавила она.

Сам Галявиев накануне заявил правоохранителям, что ненавидит всех и отказался от матери и отца. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Жертвами стрельбы, которую 19-летний молодой человек устроил в школе №175, стали девять человек. Сегодня в Татарстане объявлен день траура. Похороны погибших проходят 12 мая.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве более двух человек. Максимальная санкция по ней предполагает пожизненное лишение свободы.