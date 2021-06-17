Казанский стрелок рассказал общественникам, что хотел разбить голову в тюрьме

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе № 175, пожаловался общественникам на свое здоровье. Он признался, что хотел разбить себе голову. Об этом сообщила член ОНК Ева Меркачева.

«Он нам сказал, что у него болит спина из-за падения, когда он забирался на клетку. Хотел разбить голову, но ударился поясницей», — процитировал «Коммерсант» слова общественницы.

Она также рассказала, что юноша показал им раненную руку, признавшись, что увечья он нанес себе сам.

Недавно Галявиева перевели в московский СИЗО для прохождения комплексной психолого-психиатрической экспертизы в НИИ имени В. П. Сербского. Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что, по словам сотрудников учреждения, после прибытия обвиняемый кидался на решетки и назвал себя богом. Когда прибыли общественники, он выглядел спокойным.

Мельников добавил, что за Галявиевым установлен строгий надзор, потому что в казанском СИЗО он был поставлен на учет как склонный к побегу, самоубийству и нападению на сотрудников.

Массовое убийство произошло в казанской школе утром 11 мая. Бойню устроил бывший ученик этой гимназии Ильназ Галявиев. Всего погибли девять человек, а раны получили 23. Молодому человеку грозит пожизненный срок. Свою вину он признал.