Казанский стрелок попросил прощения у родственников своих жертв

Ильназ Галявиев, устроивший расстрел педагогов и учащихся гимназии в Казани, сказал, что раскаивается в своем поступке и просит прощения у родственников своих жертв. Это стало известно из его беседы с корреспондентом издания «Реальное время».

В ходе интервью Галявиев заметил, что его раскаяние не вернет тех, кто погиб от его рук. Он отметил, что его не подстрекал никто, тем более он не является членом никакой секты. В следственном изоляторе у него вполне нормальные условия, он много читает из того, что дают. На вопрос, что могло его остановить, он ответил неопределенно: «Много чего могло остановить».

Свою вину Галявиев признает целиком.

Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение сразу по нескольким статьям: «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних», «Изготовление и хранение взрывчатых веществ», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».

Мотивом, согласно материалам уголовного дела, для Галявиева стало подражание представителям одной из опасных субкультур, о которых он узнал из Сети.