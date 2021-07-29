Казанский стрелок Ильназ Галявиев испугался лечиться в психушке из-за возможной мести

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе № 175 Ильназ Галявиев заявил, что боится лечиться в больнице. Специалисты Центра имени Сербского признали его невменяемым, хотя заключение судебно-психиатрической экспертизы он еще не видел. Об этом рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Меркачева отметила, что юноша заявил, что опасается лечиться в казанской больнице, потому что боится мести. Она добавила, что Галявиев хочет скорее в колонию на пожизненный срок, чем на принудительное лечение в больнице. К тому же он пока так и не получил на руки заявление, подтверждающее его невменяемость.

«Галявиев рассказал, что доктора ему говорили, что он невменяем, но официального заключения он не видел», — передало РИА «Новости» слова правозащитницы.

В начале июля Басманный суд Москвы продлил арест казанскому стрелку Ильназу Галявиеву. По новому решению он пробудет в СИЗО до 11 октября.

В мае этого года 19-летний Ильназ Галявиев пришел в казанскую школу, в которой учился несколько лет назад, и открыл огонь по людям из ружья. За восемь минут он выстрелил не менее 17 раз. В результате погибли семеро детей и двое взрослых. Еще 23 человека получили ранения. Было возбуждено дело о массовом убийстве.