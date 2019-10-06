Казанский храм в Кашире открыл свои двери для верующих. Его восстановили из руин

В селе Растовцы митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий освятил Казанский храм. Собор преобразился благодаря программе благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Прихожане заполнили церковь до отказа, и все это несмотря на непогоду.

В притворе не протолкнуться. Несмотря на погоду — в селе целый день снег — сегодня Казанский храм в селе Растовцы впервые за долгое время открыл свои двери для верующих. Первую литургию совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

«Мы если смотрим сейчас на улицу — наступает зима! Поздняя осень. А у нас на душе весна, потому что с весной связано возрождение природы. А у нас духовная весна, потому что по милости Божией возрождается наша вера», — сказал митрополит.

Источник фото: Владислав Гурджи

Этот храм восстановили в сжатые сроки практически из руин. Еще недавно — вспоминают верующие — внутри летали ласточки, гулял ветер, а на полу зияли метровые ямы. Всего за год постройка преобразилась.

«Реставрационные работы мы начали в мае 2018 года. Работы проходили нормально. Основная наша задача здесь была усиление фундамента. Потому что изначально здесь и фундаменты были не очень хорошие, и близко находятся грунтовые воды», — рассказал Генеральный директор фирмы «С. К. Реставратор» Владимир Семин.

Казанскому храму уже больше 300 лет — эти стены помнят времена Романовых. Реставраторы сохранили элементы исторического декора. Во время реконструкции пола были обнаружены древние артефакты.

«Когда ремонтировали полы, то обнаружили под ними надгробие из белого камня. На его торце была на старорусском надпись, которую специалисты расшифровали. Она гласила о том, что здесь похоронена жена некоего Тимофеева», — сообщил краевед Александр Горелов.

Источник фото: Владислав Гурджи

Ремонт храма сделали из средств фонда по восстановлению порушенных святынь. Он работает под руководством митрополита Ювеналия и губернатора московской области.

«Это очередной храм, который отреставрирован при содействии фонда по восстановлению порушенных святынь, попечителями которого являются митрополит Ювеналий и губернатор Андрей Воробьев. Работа началась в прошлом году, при содействии администрации была сделана работа по благоустройству прилегающей территории», — отметил глава городского округа Кашира Алексей Спасский.

Всего за пять лет работы при поддержке фонда по восстановлению порушенных святынь возродили жизнь в 14 храмах. Как и в Казанском — там снова молятся верующие. В планах на ближайшее время провести реконструкции еще 20 церквей, многие из которых также находятся в подмосковных селах.