Казанские полицейские составили 14 протоколов на водителей, перекрывших трассу ради съемок ролика

В авто-челлендже принимали участие владельцы иномарок BMW X6, Mazda 6, Land Rover и Hummer. Они записывали клип на песню рэпера Тимати. Победителю полагался один миллион рублей.

Участники съемок заверили, что видео было согласовано с Автоинспекцией. Их попросили снимать ролик поздней ночью, чтобы не мешать другим водителям. Они так и поступили. По их словам, съемки проходили с полуночи до двух часов ночи.

«В кадре, где мы едем по мосту, отчетливо видно, что на противоположной стороне дороги пусто. Мы двигались медленно, осторожно, помешали максимум двум-трем машинам», — обратил внимание Руслан Никонов, который отвечал за монтаж и съемку клипа.

Несмотря на это, ГИБДД составила в отношении молодых людей 14 протоколов о нарушении ПДД. Правоохранители посчитали, что эти маневры мешали другим автомобилистам.