Общество 01 февраля 2023, 15:54 Казань вошла в топ лучших городов для покупки дома

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Аналитики сервиса «Всеинструменты.ру» выяснили, какие города россияне считают лучшими для покупки дома. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в список лучших городов вошла Казань. Об этом написала Lenta.ru.

В топ лучших городов также попали Новосибирск с 10% голосов, Екатеринбург и Калининград с 9% голосов каждый, сообщил сайт inkazan.ru.

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Казань и Краснодар получили по 6% голосов, а Нижний Новгород — 5%.