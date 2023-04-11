Общество 11 апреля 2023, 19:09 Казань признали самым дорогим городом для отдыха на майские праздники

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Сервис OneTwoTrip провел исследование, согласно которому Казань стала самым дорогим городом для проведения майских праздников. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суточная стоимость гостиницы в столице Татарстана обойдется в среднем в 4,2 тысячи рублей. Как добавил сайт inkazan.ru, здесь собираются провести майские праздники 5,4% опрошенных.

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А самым популярным городом стал Петербург, сюда приедет 21% респондентов. Ночь в гостинице в Северной столице обойдется гораздо дешевле — в 2,6 тысячи рублей.

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