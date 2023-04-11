11 апреля 2023, 19:09
Казань признали самым дорогим городом для отдыха на майские праздники
Сервис OneTwoTrip провел исследование, согласно которому Казань стала самым дорогим городом для проведения майских праздников. Об этом сообщило РИА «Новости».
Суточная стоимость гостиницы в столице Татарстана обойдется в среднем в 4,2 тысячи рублей. Как добавил сайт inkazan.ru, здесь собираются провести майские праздники 5,4% опрошенных.
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А самым популярным городом стал Петербург, сюда приедет 21% респондентов. Ночь в гостинице в Северной столице обойдется гораздо дешевле — в 2,6 тысячи рублей.
Отдых
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