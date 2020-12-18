«Казалось, что от России хотят избавиться». 10-летний Миша из Курска рассказал, почему задал вопрос Путину

Школьник из Курска Миша Якоев хотел узнать у Владимира Путина, почему не любят Россию в других странах. Он не ожидал, что именно на его вопрос ответит президент во время большой пресс-конференции.

«Я смотрел „Время покажет“ и постоянно слышал: „Россию сдавить“, „Украина переписать историю хочет“. Мне показалось, что от России хотят всегда избавиться», — рассказал мальчик «360».

Вопрос Миша задал ради интереса, не думал, что на него ответит Владимир Путин.

«Мы вместе смотрели эфир. Когда он услышал, что зачитывают его вопрос, он очень обрадовался, разволновался, спрашивал, что теперь будет. Я ему объяснила, что из нескольких миллионов вопросов выбрали именно его, потому что он, наверное, был необычным, потому что, наверное, дети в 10 лет не все интересуются внешней политикой», — рассказала мама Миши.

Ответ президента понравился и маме, и Мише. Мальчик заметил, что у Владимира Путина всегда хорошие ответы.

«Доволен, потому что Россию любят, а то взрослые дяди — политики ссорятся, им кажется, что ее не любят», — добавил Миша.

Миша без помощи мамы придумал вопрос, зарегистрировался в приложении и отправил. Правда, перед отправкой показал ей, что именно хочет узнать у Путина.

«Он увлекается политикой, постоянно смотрит „Время покажет“, новости и очень беспокоится о России. Он растет патриотом, много интересуется историей, Великой Отечественной войной», — отметила мама.

Мальчик признался, что если какой-то вопрос придет в голову к следующей пресс-конференции, то обязательно задаст его Владимиру Путину.