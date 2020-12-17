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    17 декабря 2020, 17:47

    Казаки Петербурга призвали пересмотреть статус «Дороги жизни»

    Алена Макаренко

    «Дороге жизни» необходимо присвоить статус Дороги воинской славы. С таким заявлением выступил атаман экологической полиции при казачьей общине «Невская сечь» в Сестрорецке Ленинградской области Сергей Лисовский. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

    «Мы обсудили ряд вопросов: один из них — необходимость присвоения „Дороге жизни“ статуса Дороги воинской славы», — отметил он.

    За полтора года существования экологической полиции казаки провели множество мероприятий, связанных с памятью великих оружейников Российской Империи и Советского Союза. Также они высадили деревья в Сестрорецке, провели казачий сход по защите водных объектов Байкала, озера Разлив и Невы.

    По словам Лисовского, экологическая полиция — это симбиоз, взаимодействие казачества с экологами. Ее создали в День эколога.

    «Дорога жизни» — единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро во время Великой Отечественной войны. Она связывала блокадный Ленинград с другими территориями страны.