Казаки Петербурга призвали пересмотреть статус «Дороги жизни»

«Мы обсудили ряд вопросов: один из них — необходимость присвоения „Дороге жизни“ статуса Дороги воинской славы», — отметил он.

За полтора года существования экологической полиции казаки провели множество мероприятий, связанных с памятью великих оружейников Российской Империи и Советского Союза. Также они высадили деревья в Сестрорецке, провели казачий сход по защите водных объектов Байкала, озера Разлив и Невы.

По словам Лисовского, экологическая полиция — это симбиоз, взаимодействие казачества с экологами. Ее создали в День эколога.

«Дорога жизни» — единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро во время Великой Отечественной войны. Она связывала блокадный Ленинград с другими территориями страны.