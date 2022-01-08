Тарифы ЖКХ заморожены в Казахстане до 1 июля

Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане заморожены до 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Казахстана.

Мораторий на изменение цен введен только на услуги, которые регулирует государство. В частности, в эту категорию входят водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и водоотведение.

Также Министерство труда Казахстана объявило, что пособия и пенсии, которые должны были прийти на расчетные счета граждан в январе, будут отправлены после восстановления работы банковской системы.

Напомним, последние несколько дней в Казахстане в ряде городов продолжаются волнения, протестующие атакуют силовые ведомства и громят инфраструктуру.

Ранее кандидат наук Громин назвал причину нынешней ситуации. По его мнению, всему виной является заговор силовиков.