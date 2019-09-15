Казачий бой, конное шоу, ярмарка и песни. Фестиваль «Казаки.ру» прошел в Щелкове

В Щелкове прошел фестиваль «Казаки.ру». Представители воинского сословия из Подмосковья и ближайших регионов показали, как они хранят традиции своих предков. Помимо конного шоу и показательных боев, здесь работала ярмарка, детский городок и даже музей казачьей культуры.

Источник фото: телеканал «360»

Опытные участники продемонстрировали, как вызвать противника на бой и великолепно владеть шашкой.

«В бою-то я в основном только рубку делаю и так как эта шашка — черкесский длинный нож, я постоянно перехожу от противника на исходящий удар», — рассказал участник фестиваля Богдан Гайденко.

Источник фото: телеканал «360»

Атмосфера на фестивале домашняя. Выступают и профессионалы, и любители. Так, семилетний казак Ратибор Скориков ловко орудует нагайкой, ножом и умеет бороться. Освоить азы казачьего боя ему помогают отец и сестра.

Источник фото: телеканал «360»

Участники фестиваля говорят, казачество — это гул крови и зов сердца. Многие приезжают сюда, потому что любят этот образ жизни и разделяют эту систему ценностей.

Источник фото: телеканал «360»

«Привлекает задором, забоем, весело, душа поет, хочется жить. Это отвлекает от жизненных неурядиц и хочется просто петь», — поделилась участница фестиваля Анастасия Вчерашняя.

Источник фото: телеканал «360»

На сцене выступили лучшие казачьи коллективы со всей Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо этого, для гостей праздника работали тематические площадки: казачий лагерь, ярмарка, детский городок, музей казачьей культуры, зона джигитовки и конного шоу.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль «Казаки.ру» проходит в Подмосковье во второй раз. Главная задача этого фестиваля, считают организаторы — напомнить молодому поколению о культуре и быте казаков, они надеются, что фестиваль станет ежегодным.