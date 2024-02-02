Общество 02 февраля 2024, 19:07 Казачьи шашки и виниловые пластинки. Дептранс рассказал, что забывали москвичи в транспорте Москвичи забыли в столичном транспорте с начала года почти четыре тысячи вещей РИА «Новости»

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На складах забытых вещей в Москве с начала года появилось четыре тысячи новых предметов, оставленных жителями города в общественном транспорте. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Чаще всего свои вещи забывают свои вещи пассажиры Большой кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линий метро. В основном это варежки, перчатки, шапки и шарфы. Однако среди прочего обнаруживаются и удивительные находки — к примеру, бутафорские казачьи шашки или винил с записями детских сказок и песенок.

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«В Московском метрополитене уже более 70 лет работает Склад забытых вещей, сейчас у него три помещения — на станциях „Черкизовская“, „Котельники“ и „Деловой центр“», — добавили в дептрансе.

В прошлом году на склад попало свыше пятидесяти тысяч объектов, а с начала нового года — уже более четырех тысяч. Для поиска потерянных вещей можно использовать мобильное приложение «Метро Москвы» или связаться с контакт-центром «Московский транспорт» по номеру 3210.

Кроме того, в новом году в столице создали официальную схему трамвайной сети.