    18 июня 2020, 13:34

    Казачьи общества объединят и наделят новыми обязанностями

    Алена Макаренко

    Закон «О развитии российского казачества» должен быть разработан до конца 2020 года. Проект уже внесен в Госдуму. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, сообщила «Парламентская газета».

    «Его принятие станет исторической вехой для казаков России. Закон позволит всем казачьим обществам и объединениям развиваться равномерно, казаки получат не только новые возможности, но и дополнительные обязанности. Перед нами откроются серьезные перспективы для самореализации», — отметил он.

    В России зарегистрировано более 2,5 тысячи казачьих обществ и общественных казачьих организаций. Ранее казаки разделились. Одни вошли в казачьи общества, внесенные в государственный реестр, и теперь несут государственную службу. Другие казаки создали общественные организации и объединения.

    Закон «О развитии российского казачества» должен призвать казаков к объединению, отметил Водолацкий. Благодаря ему все казачьи общества и объединения будут развиваться равномерно, казаки получат новые возможности и дополнительные обязанности. Именно по этой причине закон так ждут казаки.

    До конца года планируется обсудить документ в профильных комитетах Госдумы и провести круглый стол, за которым соберутся экспертное сообщество, представители правовых управлений Администрации Президента и Правительства, а также сами атаманы казачьих обществ.