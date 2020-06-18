Казачьи общества объединят и наделят новыми обязанностями

«Его принятие станет исторической вехой для казаков России. Закон позволит всем казачьим обществам и объединениям развиваться равномерно, казаки получат не только новые возможности, но и дополнительные обязанности. Перед нами откроются серьезные перспективы для самореализации», — отметил он.

В России зарегистрировано более 2,5 тысячи казачьих обществ и общественных казачьих организаций. Ранее казаки разделились. Одни вошли в казачьи общества, внесенные в государственный реестр, и теперь несут государственную службу. Другие казаки создали общественные организации и объединения.

Закон «О развитии российского казачества» должен призвать казаков к объединению, отметил Водолацкий. Благодаря ему все казачьи общества и объединения будут развиваться равномерно, казаки получат новые возможности и дополнительные обязанности. Именно по этой причине закон так ждут казаки.

До конца года планируется обсудить документ в профильных комитетах Госдумы и провести круглый стол, за которым соберутся экспертное сообщество, представители правовых управлений Администрации Президента и Правительства, а также сами атаманы казачьих обществ.