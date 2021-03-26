Кавказцы на Lada прокатились перед «Москва-Сити» с грохочущей музыкой. Пришлось извиняться

Двое молодых людей извинились в полиции за недавнюю езду на своей Lada Granta: они распахнули двери прямо на дороге в Москве и врубили музыку. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Кавказцы принесли извинения в отделении полиции.

«Мы просим прощения за свое неуважительное отношение к участникам дорожного движения и за то, что мы открывали двери, и громко слушали свою национальную музыку, и вели себя недостойно. Просим прощения у граждан города Москвы, полиции и Росгвардии. Впредь такое больше не повторится», — заявил один из правонарушителей.

Молодые люди полностью открыли обе передние двери, когда двигались по многополосной дороге. Один из них потом даже закинул ногу на распахнутую дверь. Тогда никто не пострадал.