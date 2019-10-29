Кавказская банда коллекторов-вымогателей объявилась в Ханты-Мансийском округе

По информации сайта, коллекторы-вымогатели выкупили долги закрывшейся компании по выдаче быстрых займов. Теперь они «выбивают» долги у заемщиков.

«Например, одна женщина взяла 18 тысяч рублей в кредит, но не платила и, вроде как, забыла о нем. Долг вырос до 250 тысяч рублей, а теперь ей звонят коллекторы и требуют уже полмиллиона», — отметил источник.

Одна из пострадавших также рассказала, что «фирма из Дагестана» постоянно звонит не только ей, но и ее родственникам. Она добавила, что коллекторы угрожают «забрать ее с работы, забрать ее сына или племянника из детского сада».

В пресс-службе полиции ХМАО не подтвердили наличие заявления от пострадавшей. Однако сообщили, что за год на банду в Нягани поступило уже 15 жалоб.

Управление федеральной службы судебных приставов по Югре, которая собирает статистику по жалобам, заявило, что пресс-служба полиции ХМАО занизила число обращений. Больше трети жалоб на действия коллекторов пришли из Нягани.