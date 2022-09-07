Дагестан, Адыгея и Чечня: самые популярные направления внутреннего туризма в России | 360°

Все новости

Деньги

07 сентября 2022, 11:06

Кабмин России утвердил ставки и срок выдачи промышленной ипотеки

Здоровье

07 сентября 2022, 11:05

Озвучена неожиданная польза натурального кофе

Реклама

Власть

07 сентября 2022, 10:39

Путин сообщил, что Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:37

Пассажиры смогут выбрать дизайн салона новых автобусов в Подмосковье

Важное

07 сентября 2022, 10:35

Путин заявил, что Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:19

Умные камеры начнут выявлять дефекты и нарушения во дворах Подмосковья

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:18

Опасения жителей о загрязнении водоемов в Химках и Красногорске не подтвердились

Важное

07 сентября 2022, 10:00

Программу дальневосточной ипотеки продлят до 2030 года

Важное

07 сентября 2022, 09:56

Россия не начинала военные действия на Украине, она пытается их закончить — Путин

Эксклюзив

07 сентября 2022, 01:04

Россияне стали чаще путешествовать по Кавказу

Директор НКО Ракулова: Кавказ стал популярным туристическом направлением у россиян

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин призвал правительство расширить возможности для отдыха россиян с разным достатком. О перспективных направлениях внутреннего туризма в России «360» поговорил с директором НКО «Объединение автопассажирских перевозчиков» Татьяной Ракуловой. Эксперт по туризму считает, что развивать нужно все направления, но отдельно выделила Кавказ.

«Внутренний туризм стал очень популярным в постковидный период. Пользуются спросом автобусные туры на Кавказ — это Дагестан, Адыгея, Чечня, Кабардино-Балкария», — отметила Ракулова.

Реклама

По ее словам, пока там не хватает инфраструктуры для приема всех желающих. На Кавказ приезжает так много туристов, что не всех можно разместить в гостиницах.

Реклама

«Здесь есть потенциал, поскольку на Кавказе необыкновенно красивая природа. И это привлекает не только наших, но и туристов из других стран. Впоследствии регион будет курортом международного уровня», — уверена эксперт.

Однако сейчас нужно решить ряд проблем, одна из которых — питание. Ракулова напомнила, что общепит сильно пострадал во время пандемии — многим владельцам кафе и небольших ресторанов пришлось свернуть свой бизнеса.

И пока не все заведения открылись. Она подчеркнула — с питанием тяжело, но есть над чем работать. Все, что зависит от владельцев бизнеса — они выполняют.

На вопрос о том, станет ли уровень сервиса в России таким, как в Турции, Ракулова ответила, что уже сейчас есть такие отели. Единственное — номера в таких гостиницах обычно быстро раскупают. Сейчас вся мировая туристическая индустрия меняется — цены растут, это также касается и Турции, подытожила она.

До этого Россия вышла из Всемирной туристской организации при ООН. Президент Владимир Путин назвал такое решение обоснованным, подчеркнув, что туризм должен оставаться вне политики.

Туризм

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама