Дагестан, Адыгея и Чечня: самые популярные направления внутреннего туризма в России | 360°

Эксклюзив 07 сентября 2022, 01:04 Поделиться Telegram

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Viber Россияне стали чаще путешествовать по Кавказу Директор НКО Ракулова: Кавказ стал популярным туристическом направлением у россиян РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин призвал правительство расширить возможности для отдыха россиян с разным достатком. О перспективных направлениях внутреннего туризма в России «360» поговорил с директором НКО «Объединение автопассажирских перевозчиков» Татьяной Ракуловой. Эксперт по туризму считает, что развивать нужно все направления, но отдельно выделила Кавказ.

«Внутренний туризм стал очень популярным в постковидный период. Пользуются спросом автобусные туры на Кавказ — это Дагестан, Адыгея, Чечня, Кабардино-Балкария», — отметила Ракулова.

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По ее словам, пока там не хватает инфраструктуры для приема всех желающих. На Кавказ приезжает так много туристов, что не всех можно разместить в гостиницах.

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«Здесь есть потенциал, поскольку на Кавказе необыкновенно красивая природа. И это привлекает не только наших, но и туристов из других стран. Впоследствии регион будет курортом международного уровня», — уверена эксперт.

Однако сейчас нужно решить ряд проблем, одна из которых — питание. Ракулова напомнила, что общепит сильно пострадал во время пандемии — многим владельцам кафе и небольших ресторанов пришлось свернуть свой бизнеса.

И пока не все заведения открылись. Она подчеркнула — с питанием тяжело, но есть над чем работать. Все, что зависит от владельцев бизнеса — они выполняют.

На вопрос о том, станет ли уровень сервиса в России таким, как в Турции, Ракулова ответила, что уже сейчас есть такие отели. Единственное — номера в таких гостиницах обычно быстро раскупают. Сейчас вся мировая туристическая индустрия меняется — цены растут, это также касается и Турции, подытожила она.

До этого Россия вышла из Всемирной туристской организации при ООН. Президент Владимир Путин назвал такое решение обоснованным, подчеркнув, что туризм должен оставаться вне политики.

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