Кавээнщик из «Армянской сборной» умер в 25 лет

Овик Григорян, игравший за команды КВН «Армянская сборная», умер в Москве. Ему было 25 лет. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

Григоряна не стало 1 февраля. Об этом написали участники «Армянской сборной» в Instagram.

«Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже», — отметили представители команды.

Проблемы со здоровьем возникли у кавээнщика еще в начале января. Его госпитализировали 8 числа с инсультом. Спустя две недели медики посчитали, что его состояние улучшилось, и выписали из больницы.

Артист 23 января встретился с друзьями, но в какой-то момент он потерял сознание. После этого его госпитализировали и положили прямо в реанимацию. У юмориста диагностировали аневризму. Из-за этого медикам пришлось ввести его в кому.

Брат Григоряна Гагик рассказывал «360», что Овик находился под наблюдением завнаучным отделением неотложной нейрохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского Андрея Гриня. Родные надеялись, что отек спадет и Григоряну проведут операцию. Еще 30 января врачи говорили о положительных изменениях в состоянии больного, но потом Овику резко стало плохо, а через два дня он умер, сообщило РИА «Новости».

Овик Григорян играл в «Армянской сборной» с 2013 года. В 2019-м команда попала в Премьер-лигу КВН.