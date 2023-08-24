Общество 24 августа 2023, 11:45 Кацу дали восемь лет заочно за фейки о российской армии Басманный суд приговорил Каца к 8 годам колонии заочно за фейки об армии России РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы вынес обвинительный приговор блогеру Максиму Кацу*. Он получил восемь лет колонии условно за распространение фейковой информации о ВС России. Об этом сообщил ТАСС.

Речь идет о статье УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

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«Назначить ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — такой приговор огласила судья Евгения Николаева.

Кацу* также запретили в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов. Суд снял арест с денег, находящихся на счетах блогера. Ранее прокурор просил дать ему заочно 10 лет колонии общего режима. Адвокаты Каца* собираются обжаловать приговор.

По данным суда, блогер 3 апреля 2022 года опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором была представлена заведомо ложная информация о действиях ВС России. Сам Кац* в этот момент находился не на российской территории.

*Максим Кац признан иностранным агентом на территории России.