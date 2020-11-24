Каток возле оперного театра в Новосибирске снова залили в форме полового органа

На площади около оперного театра в Новосибирске второй год подряд заливают каток в форме фаллоса. Местные власти объясняют такое решение особенностью территории. Иначе сделать было никак нельзя.

«Мы решили, если у людей есть какие-то проблемы, пускай они останутся с ними. Территория для катка по-другому не меняется. Людям было комфортно, мы же провели исследование, как новосибирцы отнеслись к этому катку. Большинство, 80%, отнеслись к нему хорошо, им было комфортно», — рассказала изданию «Подъем» руководитель городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Собеседница добавила, что в прошлом году жители Новосибирска отнеслись к катку позитивно, поэтому «форма их не смущает, главное — наполнение».

Впервые каток такой формы появился в городе прошлой зимой, перед Новым годом. Тогда Терешкова запостила на своей странице в Instagram его фото и написала: «Настоящее искусство должно возбуждать!»