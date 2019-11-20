Каток в парке Горького оформят в космическом стиле

Каток получил название в честь советского космического корабля и оформление в авангардном стиле. Его площадь составит 20 тысяч квадратных метров, поэтому одновременно на «Восходе» смогут кататься шесть тысяч человек во все дни недели за исключением понедельника. На большом экране рядом с аркой главного входа покажут изображения космоса.

Павильоны катка решили покрасить в рассветные цвета — красный, синий, розовый, а на стенах нарисовать спутники и планеты. В одном из них разместят пункт проката и кафе.

«Космос на катке предстанет таким, каким, возможно, его себе представляли художники-авангардисты. Ведь в первой половине XX века эта тема занимала их не меньше, чем ученых», — пояснили в пресс-службе парка.

На территории парка также появится медиарубка, в которой пройдут лекции, презентации и живые выступления артистов.

В ближайшее время билеты на каток можно будет приобрести онлайн на сайте парка Горького. Стоимость варьируется в зависимости от времени, дней посещения и льгот.

Официальное открытие «Восхода» пройдет 22 ноября. На него приглашены музыкальные группы «Давинчи» и «Градусы». Вечером гости увидят шоу фейерверков.

По информации официального сайта мэра Москвы, каток «Восход» продолжит работу до 9 марта 2020 года.