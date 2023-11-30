Общество 30 ноября 2023, 18:18 Каток с искусственным льдом открылся на Северном речном вокзале в Москве Собянин: каток с искусственным льдом открыли у Северного речного вокзала Сайт мэра и правительства Москвы

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На главной площади Северного речного вокзала открылся каток с искусственным льдом. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы уже украсили вокзал к новогодним праздникам», — отметил глава города.

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Каток будет функционировать до конца зимы — до 29 февраля 2024 года. Рабочие часы со вторника по воскресенье — с 10:00 до 22:00. По понедельникам каток не работает.

Для посетителей весь сезон будут проводить развлекательные и спортивные мероприятия, а том числе тренировки проекта «Мой спортивный район».

По словам Собянина, этой зимой в Москве появится более тысячи катков как с натуральным, так и с искусственным льдом.

Так, например, каток и резиденцию Деда Мороза откроют в Балашихе 1 декабря. Торжественное открытие катка со световым шоу состоится в 18:00, а резиденции — в 18:15.