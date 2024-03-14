Общество 14 марта 2024, 13:15 Каток и спортивный комплекс построят на левом берегу Ростова-на-Дону

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На левом берегу Ростова-на-Дону в 2024 году начнут строить каток и спортивный комплекс. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на сити-менеджера города Алексея Логвиненко.

Он рассказал, что планируется четырехэтажный ледовый дворец вместимостью до пяти тысяч человек. Он будет расположен рядом с парком на пересечении улицы Левобережной и Восточного шоссе.

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Кроме того, рядом с «Ростов Ареной» появится многофункциональный спортивный комплекс с бассейном. А неподалеку от гребного канала начнется строительство центра для пятиборья и новой базы для ФК «Ростов».

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