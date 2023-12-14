Общество 14 декабря 2023, 11:09 Катки с натуральным льдом открыли в московских парках Сергунина: 19 катков с натуральным льдом открыли в московских парках Сайт мэра и правительства Москвы

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В московских парках открыли 19 катков с натуральным льдом. На них можно не только покататься в любое время и продемонстрировать свои навыки фигурного катания, но и принять участие в тренировках, в том числе посетить занятия для самых маленьких, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Катание на коньках — одна из любимых зимних забав москвичей. Всего в столичных парках и на природных территориях в этом году будет работать 45 катков: 19 с натуральным покрытием и 26 — с искусственным», — подчеркнула она.

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Например, самой крупной станет площадка в «Сокольниках». Там размер катка составит 16,2 тысячи квадратных метров. Также живописными территориями станут усадьба Воронцово, музей-заповедник «Царицыно» и многие другие природные объекты.

Рядом с катками обустроили места проката инвентаря и теплые раздевалки для удобства горожан.

Всего этой зимой в Москве будут работать около 1,4 тысячи катков с естественным и искусственным льдом, из них — 39 площадок в парках. Все находятся в разных районах столицы, поэтому жителям города не нужно уезжать далеко от дома, чтобы насладиться сезонными развлечениями.