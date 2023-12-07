07 декабря 2023, 14:28
Катки с естественным льдом начали заливать в Москве
Бирюков: катки с естественным льдом начали заливать в московских парках
Более 1,3 тысяч катков будут работать в Москве этой зимой. В связи с установившимися низкими температурами воздуха специалисты начали заливку площадок в парках, на школьных и дворовых территориях. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в этом сезоне в столице будут работать около 160 открытых катков с искусственным льдом и 1165 — с естественным покрытием.
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Катки с искусственным покрытием с конца ноября работают во всех административных округах. Все они оборудованы необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками.
Больше всего ледовых площадок откроют в Южном административном округе — 182. На северо-востоке и юго-западе Москвы появятся 138 и 134 катка соответственно.
Также лыжные трассы откроют в 56 округах Подмосковья.
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