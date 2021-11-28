Торжественное открытие ГУМ-катка состоялось в Москве

Торжественное открытие сезона состоялось на ГУМ-катке в столице. Знаменитые фигуристы показали гостям мероприятия отрывок из ледового шоу «Лебединое озеро».

«Это такое счастье, что каждый год большая команда делает этот праздник здесь на Красной площади. Здесь собралось огромное количество любителей фигурного катания, нет ни одного места у бортика», — привел ТАСС слова олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки.

Вместе с чемпионкой на лед вышли Петр Чернышев и Маргарита Дробязко. После завершения левого шоу перед зрителями выступила певица Алена Долбик. Одним из почетных гостей праздника стал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он признался, что опоздал на «Лебединое озеро».

«Я очень сожалею, что не успел посмотреть жену, она живет этим [спектаклем] уже год, это рождается просто как ребенок у нее каждый раз, вот эти ее спектакли. Из-за этих спектаклей она меньше со мной времени проводит, поэтому я ее ревную к ее шоу. Но это ее жизнь», — отметил Песков.

При этом он добавил, что сам не планирует надевать коньки. Покататься на ГУМ-кате можно будет с 29 ноября. Посетителей будут принимать ежедневно с 09:00 до 23:00. Выйти на лед бесплатно можно во время первых четырех утренних сеансов.