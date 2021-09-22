«Катя была как лучик». Погибшую при стрельбе в вузе студентку похоронили в Перми

В Перми простились со студенткой ПГНИУ Екатериной Ш., которая стала одной из жертв стрельбы в университете. Люди, которые знали ее, сообщили «360», что она была очень хорошим человеком. А одноклассницы рассказали, что она всегда давала им списывать.

Один из мужчин на траурной церемонии рассказал, что у Екатерины была прекрасная улыбка и она была очень ответственным и искренним человеком.

«Могу сказать, что в нашем жестоком обществе Катя была как лучик. Причем это не просто слова, это действительно было так. И в школе такой была, и в университете. Земля ей пухом», — сказал мужчина, не сдержав слез.

По мнению мужчины, за произошедшее нужно наказывать все общество, «начиная с верхушки».

«Это ведь не первый случай уже, третий. Поэтому либо мы меняем что-то в обществе, либо оно становится еще злее и агрессивнее. Я не уверен, что, если его накажут, что-то изменится в обществе», — сказал он.

Женщина, которая работает вместе с отцом погибшей, заявила, что она не представляет, какое это горе для него.

«И как этот человек переживет? Мы за него очень переживаем. Очень соболезнуем родителям Кати. Это страшно, очень страшно», — сказала она.

С Екатериной пришли проститься девушки, которые знали ее с первого класса. После выпуска они не общались, но о погибшей однокласснице остались только хорошие воспоминания.

«Очень хорошо училась, всегда была стремительная. Списывать тоже давала. Очень хороший человек. Даже плохого ничего не скажешь», — признались они.

Сегодня в Перми также простились с еще одним студентом, погибшим в результате стрельбы в вузе.