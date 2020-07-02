Катерам с двигателями внутреннего сгорания запретили кататься на озере Тургояк

На озере запретили двигатели внутреннего сгорания для снижения антропогенной нагрузки на водоем. Решение уже вступило в силу. Исключение составляют катера спасателей и надзорных ведомств. Однако их также посоветовали перевести на электричество.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать тот факт, что состояние озер в Челябинской области ежегодно ухудшается. Сказывается влияние высокой антропогенной нагрузки. Поэтому сейчас предпринимаются меры для защиты наших озер», — заявил Виталий Безруков, замминистра экологии региона.