Писательница и общественная деятельница Мария Арбатова прокомментировала появление Дня отца в России. Ее процитировало ИА НСН.

«Я считаю, что категорически нужен, поскольку есть День матери, а родители у нас имеют одинаковые права. Тем более, роль отца в жизни ребенка необходимо поднимать», — подчеркнула Арбатова.

Она заметила, что такой праздник есть во всех цивилизованных странах. По ее мнению, хорошие отцы заслуживают того, чтобы в этот день их поздравляли. По словам писательницы, в стране есть вменяемые Союзы отцов, которые учат тому, как заниматься ребенком.

«Хотя, с другой стороны, есть и вполне невменяемые организации типа „Мужского государства“ которые дискредитируют институт отцовства», — добавила общественница.