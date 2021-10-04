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    04 октября 2021, 21:10

    «Категорически нужен». Арбатова — о Дне отца в России

    Артур Блянихов

    Писательница и общественная деятельница Мария Арбатова прокомментировала появление Дня отца в России. Ее процитировало ИА НСН.

    «Я считаю, что категорически нужен, поскольку есть День матери, а родители у нас имеют одинаковые права. Тем более, роль отца в жизни ребенка необходимо поднимать», — подчеркнула Арбатова.

    Она заметила, что такой праздник есть во всех цивилизованных странах. По ее мнению, хорошие отцы заслуживают того, чтобы в этот день их поздравляли. По словам писательницы, в стране есть вменяемые Союзы отцов, которые учат тому, как заниматься ребенком.

    «Хотя, с другой стороны, есть и вполне невменяемые организации типа „Мужского государства“ которые дискредитируют институт отцовства», — добавила общественница.