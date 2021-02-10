Катастрофическую угрозу для климата обнаружили в вечной мерзлоте

Таяние вечной мерзлоты высвободит в атмосферу большее количество углерода, чем предполагалось ранее. Это может привести к катастрофическим изменениям климата.

Международная группа ученых под руководством исследователей Копенгагенского университета отметила, что из-за таяния вечной мерзлоты планета нагреется до необратимых температур. Любые усилия по сдерживанию роста глобальных температур ниже критических значений будут безуспешны. Статью с результатами исследования опубликовали в научном журнале Nature.

Микроорганизмы играют самую важную роль в выделении диоксда углерода при таянии вечной мерзлоты. Они разлагают остатки растений и другие органические вещества в метан, оксид азота и углекислый газ. Ранее ученые считали, что железо способно связывать углерод и не выделять его при таянии льда и снега. Оказалось, они ошибались. Новое исследование показало, что бактерии используют железо в процессе жизнедеятельности и разрушают связи, удерживающие углерод, который выбрасывается в виде углекислого газа. В будущем это приведет к избыточному выделению парниковых газов.

Специалисты пока не знают, сколько дополнительного углерода из почвы может быть высвобождено с помощью недавно открытого механизма. Это покажут дальнейшие исследования.