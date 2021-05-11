Катар примет участие в ПМЭФ с одной из крупнейших делегаций

Представители Катара примут участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Делегация Катара станет одной из самых многочисленных в истории участия страны в международных экономических форумах, сообщил «Росконгресс».

Экономический форум посетят бизнесмены, политики и чиновники, которые являются представителями 50 катарских организаций. Национальный павильон страны представит крупнейшие компании Катара, проведет дебаты и двусторонние встречи. Также будет организован круглый стол, посвященный отношениям Катара с Россией и другими странами.

«Столь масштабное представительство Катара на ПМЭФ-2021 — лучшее доказательство обширных перспектив сотрудничества Катара и России и желания сторон углублять и расширять отношения», — отметил посол Катара в Российской Федерации Шейх Ахмед бин Нассер Аль Тани.

Он также добавил, что Катар надеется на плодотворную работу и установление новых партнерских отношений. С помощью форума страна планирует расширить торгово-экономические связи.

«Статус страны-гостя как нельзя лучше этому способствует», — добавил политик.

Ранее к участию в ПМЭФ-2021 пригласили молодых ученых и талантливых студентов. Они смогут посетить сессию деловой программы, а также примут участие в специально организованных для них мероприятиях.