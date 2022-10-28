Катающихся в ковше экскаватора дорожников в Красноярске сняли на видео | 360°

Общество 28 октября 2022, 12:12 Катающихся в ковше экскаватора дорожников в Красноярске сняли на видео РЕН ТВ: рабочие в Красноярске покатались в ковше экскаватора с дорожным знаком

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Дорожные рабочие в Красноярске решили немного отдохнуть от суеты и покатались в ковше экскаватора прямо рядом с проезжей частью. Видео появилось в социальных сетях.

Развлечения дорожников запечатлели очевидцы. Маленький ребенок удивился странному поведению взрослых мужчин и сказал маме, что это небезопасно.

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Сами сотрудники дорожной службы в ходе развлечения пребывали в хорошем расположении духа и даже помахали руками свидетелям, после чего продемонстрировали снятый дорожный знак «Уступи дорогу», сообщил «Царьград».

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Представитель управления дорог, благоустройства и инфраструктуры Красноярска Олеся Кочерова пояснила РЕН ТВ, что владелец строительной техники, подрядчик «КДСК», самостоятельно определит меру наказания своим рабочим.

В августе в Одинцове прошла акция «Стань дорожником на один день». Любой желающий мог попробовать свои силы в ямочном ремонте на улицах города.