Катающегося с горки медведя сняли на видео на Сахалине

В городе Оха Сахалинской области местные жители увидели медведя, который вышел на улицы, чтобы покататься со снежной горки. Хищник вел себя неагрессивно и лишь рассмешил людей, сообщил Astv.ru.

Медведя в Охе заметили в первый день лета. И вот во вторник появилось видео. На кадрах можно увидеть, как животное взбирается на снежную горку и катается со склона. Рядом с ним бегает собака, но дикий зверь не обращает на нее никакого внимания.

Очевидцы рассказали, что медведь сначала разгуливал по территориям частных домов на улицах Красноармейской и Кирпичной, пока не нашел горку. Медведь несколько раз забирался наверх и скатывался вниз. Бытует мнение, что таким образом медведи пытаются пробить каловую пробку в кишечнике, которая образовалась после спячки.

Этим же утром на Сахалине сообщили о нападении медведя на мужчину. Это произошло на территории лесничества в Анивском районе. Знакомый пострадавшего рассказал, что зверь пытался снять с мужчины скальп, разодрал ему лоб, покусал ноги и руки. Мужчина притворился мертвым, что и помогло ему спастись.