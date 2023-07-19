Общество 19 июля 2023, 17:14 Кастинг конкурса «Мисс офис — 2023» проведут в Нижнем Новгороде в августе

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Сотрудниц офисов нижегородских организаций в возрасте от 20 до 35 лет приглашают принять участие в международном конкурсе красоты «Мисс офис — 2023». Об этом написало ИА «Время Н».

Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде 12 августа. Участницам нужно будет рассказать о себе и своей компании, а также представить творческие номера.

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Победительнице достанется три миллиона рублей, роскошная корона и возможность стать лицом рекламной кампании у спонсора.