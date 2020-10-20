Кассовые чеки россиян исследует Росстат

Отмечается, что Росстат будет брать данные из крупнейших сотовых операторов, торговых сетей и онлайн-порталов. При этом структурирование информации из чеков будет осуществляться с помощью технологий машинного обучения.

«Росстат достаточно оперативно рассчитывает данные по инфляции, мы представляем цифры не позднее 4-6 дней после окончания месяца. Цены на более чем пятьсот товарных позиций фиксируются в более чем 76 тысячах торговых точках в 282 городах. Это масштабное и дорогое исследование», — обратил внимание глава Федеральной службы статистики Павел Малков.