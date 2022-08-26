«Кассир.ру» выкупил старейший агрегатор по продаже билетов Parter

Билетный оператор «Кассир.ру» выкупил у немецкого холдинга CTS Eventim старейший агрегатор Parter. Сделку закроют в ближайшее время, написал «Коммерсант».

Гендиректор «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн отметил, что его компания «улучшит экспертизу» и увеличит охват аудитории за счет команды агрегатора по продаже билетов Parter. Условия сделки не разглашаются. Источники «Коммерсанта» сообщили, что вначале обе витрины сохранятся, но в перспективе их объединят.

Parter ориентировался на зарубежных артистов, но бизнес уже пару лет как стал убыточным: вначале концерты массово отменяли из-за пандемии, затем — из-за спецоперации на Украине. Журналисты издания подчеркнули, что на этом фоне усилилась консолидация на отечественном рынке билетных операторов. Эксперты допускают новые слияния в этой сфере.

Немецкая компания CTS Eventim, штаб-квартира которой располагается в Бремене, располагает самой большой билетной сетью в Европе.